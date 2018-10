Wiesbaden (AFP) Im Jahr 2016 hat jeder Professor an deutschen Universitäten im Schnitt Drittmittel in Höhe von rund 258.000 Euro eingeworben. Das teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mit. Die Summe bewegte sich damit praktisch auf dem Niveau des Vorjahrs 2015. Die Abweichung betrug lediglich 0,1 Prozent.

