Freiburg (AFP) Mehrere Autofahrer haben in Freiburg ihren Augen kaum getraut: Direkt an der Bundesstraße 3 stand in der baden-württembergischen Stadt am Montagnachmittag ein ausgewachsenes Kamel, wie die alarmierte Polizei am Dienstag mitteilte. Das Tier gehörte zu einem Zirkus, der an der Straße gerade sein Zelt aufbaute.

