Stuttgart (AFP) Durch vorgetäuschte Goldimporte sollen drei Männer 50 Millionen Euro aus illegalen Geschäften gewaschen haben. Wie Zollfahndung und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Stuttgart mitteilten, wurden die Verdächtigen im Alter von 34 bis 50 Jahren in der vergangenen Woche festgenommen. Sie sollen Gold über ein Juweliergeschäft lediglich zum Schein aus Dubai nach Deutschland eingeführt haben.

