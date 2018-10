Berlin (AFP) In Berlin muss ein 25-jähriger Mann nach einem Angriff auf in einem Zirkus arbeitende Sinti und Roma für zehn Monate ins Gefängnis. Der Angeklagte John R. sei der versuchten gefährlichen Körperverletzung schuldig gesprochen worden, sagte eine Gerichtssprecherin am Dienstag. Die Strafe werde nicht zur Bewährung ausgesetzt. Ein als Heranwachsender verurteilter 20-Jähriger muss wegen Beihilfe für eine Woche in Dauerarrest.

