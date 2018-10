Lübeck (AFP) Auf dem Parkplatz eines Friedhofs in Timmendorfer Strand in Schleswig-Holstein ist am Montag ein gefesselter und verletzter Mann entdeckt worden. Der 38-Jährige habe Schnittwunden gehabt und sei zum Zeitpunkt seines Auffindens nicht ansprechbar gewesen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag in Lübeck mit.

