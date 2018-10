Istanbul (AFP) Inmitten der Affäre um den saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi hat der Konsul Saudi-Arabiens am Dienstag Istanbul verlassen und ist laut Medienberichten nach Riad abgeflogen. Die türkische Zeitung "Haber-Türk" meldete, Mohammed al-Otaibi sei um 17.00 Uhr mit einer Linienmaschine in die saudiarabische Hauptstadt geflogen. Die türkischen Ermittler bereiteten am Dienstag die Durchsuchung der Residenz des Konsuls vor.

