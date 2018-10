Berlin (AFP) Vor der Landtagswahl in Hessen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor einem rot-rot-grünen Bündnis in dem Bundesland gewarnt. Eine solche Koalition sei dort eine "reale Option", sagte Merkel am Dienstag in der Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, wie Teilnehmer berichteten. Die CDU-Vorsitzende rief demnach dazu auf, den Wahlkampf von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) zu unterstützen und forderte: "Alle Kraft voraus für Hessen."

