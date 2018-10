Rabat (AFP) Beim Entgleisen eines Zuges in Marokko sind am Dienstag mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen und Dutzende weitere verletzt worden. Laut vorläufiger Bilanz gebe es 86 Verletzte, die sich in einem "ernsten Zustand" befänden, erklärte der Chef der nationalen Bahngesellschaft ONCF, Rabie Lakhlie. Eine Untersuchung zur Unfallursache sei eingeleitet worden.

