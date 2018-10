Berlin (AFP) Nach dem Tod eines achtjährigen Jungen in Berlin durch einen Holzklotz, der aus einem Hochhaus geworfen wurde, hat die Polizei einen Zwölfjährigen als Verdächtigen ausschließen können. Der zwischenzeitlich mit der Tat in Verbindung gebrachte Hausbewohner sei nicht der Täter, teilte die Berliner Staatsanwaltschaft am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauerten demnach weiter an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.