Berlin (AFP) Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles hat Zweifeln an einer weiteren Beteiligung ihrer Partei an der großen Koalition widersprochen. "Schlag auf Schlag setzen wir Sozialdemokraten in dieser Regierung unsere wichtigsten Vorhaben durch", sagte Nahles am Dienstag in Berlin. Die SPD helfe damit, den Alltag der Menschen in Deutschland zu verbessern.

