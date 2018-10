Washington (AFP) Bei einem Luftangriff der US-Armee sind nach Angaben des Pentagon rund 60 Kämpfer der islamistischen Shebab-Miliz getötet worden. Bei der Attacke in der Region Harardhere am vergangenen Freitag seien keine Zivilisten ums Leben gekommen, teilte das US-Militär am Dienstag mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.