Bremen (AFP) Unbekannte haben bei Bremen zwei Passagierflugzeuge im Anflug auf den Flughafen der Hansestadt mit Laserpointern geblendet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, betrafen die Attacken vom Freitag und Montag die Piloten von Flügen mit insgesamt mehr als 350 Menschen an Bord. Darüber hinaus wurde in dem Bereich am Freitag zusätzlich die Besatzung eines kleineren Sportflugzeugs geblendet.

