Warschau (AFP) Das staatliche polnische Energieunternehmen PGNiG hat Beschwerde gegen die Einstellung eines EU-Kartellverfahrens gegen den russischen Energieriesen Gazprom eingelegt. Gazprom verstoße weiterhin gegen EU-Recht, erklärte das Unternehmen am Dienstag. Die im Mai erzielte Einigung zwischen der EU-Kommission und Gazprom zur Einstellung des Verfahrens ermögliche es Gazprom, weiterhin seine Preise für Abnehmer in Mittel- und Osteuropa in die Höhe zu treiben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.