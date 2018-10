Kiel (AFP) Nach einer blutigen Auseinandersetzung zwischen Rockern hat die Polizei in Schleswig-Holstein am Dienstag eine Großrazzia zur Beweissicherung gestartet. Nach Angaben des Landeskriminalamts (LKA) in Kiel durchsuchten etwa 150 Einsatzkräfte 21 Anschriften in den Regionen Flensburg, Schleswig und Niebüll. Darunter waren Wohnhäuser sowie ein Klubhaus und ein Gewerbeobjekt. Dabei wurden mögliche Tatkleidung, Mobiltelefone sowie Waffen und Drogen gefunden.

