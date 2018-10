Rio de Janeiro (AFP) Der rechtspopulistische brasilianische Präsidentschaftskandidat Jair Bolsonaro hat für den Fall seines Wahlsieges die Auslieferung des in Italien wegen politischer Morde in den 70er Jahren gesuchten Linksextremisten Cesare Battisti angekündigt. Er wiederhole sein "Versprechen", den "bei Brasiliens Linken so beliebten Terroristen Cesare Battisti" direkt nach seinem Wahlsieg auszuliefern, schreib Bolsonaro am Dienstag im Kurzmitteilungsdienst Twitter.

