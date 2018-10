Berlin (AFP) Die Kinderrechtsorganisation Save the Children hat die Regierungen in Deutschland und anderen europäischen Staaten dringend aufgefordert, keine Kinder und Jugendlichen mehr nach Afghanistan abzuschieben oder auf freiwilliger Basis zurückzuführen. Die Jungen und Mädchen seien in dem Bürgerkriegsland "großer Unsicherheit und extremen Gefahren ausgesetzt", erklärte die Rechtsexpertin der Organisation, Meike Riebau, am Dienstag anlässlich der Veröffentlichung des Save the Children-Berichts "Rückkehr ins Ungewisse". Afghanistan sei "eines der gefährlichsten Länder der Welt".

