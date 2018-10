Offenburg (AFP) Mit ihrem Tretroller ist eine Siebenjährige auf einer offenbar schlecht gesicherten Baustelle in Baden-Württemberg in heißen Teer geraten und gestürzt. Wie die Polizei in Offenburg am Dienstag mitteilte, war das Mädchen einige Tage zuvor auf dem Rückweg von der Schule. Die Baustelle auf dem Gehweg sei vermutlich nicht abgesperrt gewesen.

