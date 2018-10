Berlin (AFP) Nach Berichten, wonach Saudi-Arabien den gewaltsamen Tod des verschwundenen Journalisten Jamal Khashoggi in seinem Konsulat in Istanbul einräumen will, hat der menschenrechtspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion harte Konsequenzen gefordert. Nach der "offensichtlichen bestialischen Ermordung" Khashoggis müsse es eine scharfe Reaktion der Bundesregierung geben, erklärte der SPD-Abgeordnete Frank Schwabe am Dienstag in Berlin. Dazu gehöre ein Abbruch der diplomatischen Beziehungen sowie ein sofortiger Stopp aller Waffenlieferungen an Riad.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.