Berlin (AFP) Die Stiftung Warentest hat vom Abgasskandal betroffene VW-Kunden dazu ermuntert, sich der ersten Musterfeststellungsklage gegen den Autobauer anzuschließen. Zwar setzten sich vor Gericht bereits hunderte Autobesitzer "erfolgreich gegen VW durch", erklärte die Stiftung am Dienstag laut Vorabmeldung der neuen "Finanztest"-Ausgabe. Spätestens in der zweiten Instanz knickten Hersteller und Händler aber regelmäßig ein und so würden "verbraucherfreundliche Grundsatzurteile" verhindert.

