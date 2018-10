Paris (AFP) Großbritannien ist in Europa Vorreiter in Sachen Künstliche Intelligenz (KI). Wie eine Studie des Branchenverbands France Digitale und der Beratungsfirma Roland Berger ergab, gibt es im Königreich 774 aktive Startups in diesem Bereich - das entspricht 34 Prozent dieser europäischen Unternehmen. Dahinter folgt Frankreich mit 308 Startups (14 Prozent) vor Deutschland mit 303 jungen Unternehmen aus dem Bereich der KI (13 Prozent).

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.