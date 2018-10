Istanbul (AFP) Ein Gericht in Istanbul hat am Dienstag die Ausreisesperre gegen den Ehemann der deutschen Journalistin Mesale Tolu aufgehoben. Der Gerichtsentscheid ermöglicht es Suat Corlu, das Land zu verlassen. Tolu hatte bereits im August mit ihrem Sohn nach Deutschland ausreisen dürfen, nachdem sie 16 Monate in der Türkei festgehalten worden war. Sie war nach Istanbul zurückgekehrt, um an der Verhandlung am Dienstag teilzunehmen.

