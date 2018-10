Brüssel (AFP) In den blockierten Brexit-Verhandlungen hat EU-Ratspräsident Donald Tusk die britische Premierministerin Theresa May aufgefordert, neue Vorschläge zu unterbreiten. Es gebe vor dem EU-Gipfel ab Mittwoch "keinen Grund für Optimismus" in Sachen Brexit, sagte Tusk am Dienstag in Brüssel. Für einen Durchbruch seien "neue Fakten" nötig. Er werde May deshalb bei dem Treffen fragen, "ob sie konkrete Vorschläge hat, wie wir aus der Sackgasse zu kommen".

