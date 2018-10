Warendorf (AFP) Bei einem tragischen Verkehrsunglück hat ein 33-Jähriger in Nordrhein-Westfalen seinen eineinhalbjährigen Sohn überfahren. Der Mann rangierte auf einem Hofgelände in Ostbevern nahe Münster seinen Transporter, wie die Polizei am Montagabend mitteilte. Er fuhr dabei rückwärts, übersah seinen Sohn, der auf dem Hof lief, und verletzte ihn tödlich.

