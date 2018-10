Berlin (AFP) Verdi-Chef Frank Bsirske hat angesichts der Feierlichkeiten zu 100 Jahren Tarifautonomie eine Stärkung der Tarifbindung gefordert. Gerade angesichts der "dramatischen Tarifflucht vieler Unternehmen" sei es an der Zeit für Verbesserungen, erklärte der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft am Dienstag in Berlin.

