Kiew (AFP) Bei einem gemeinsamen Luftwaffenmanöver der Ukraine mit den USA und anderen Nato-Staaten sind zwei Piloten ums Leben gekommen. Ein Kampfjet vom Typ Su-27 sei am Dienstagnachmittag während eines Übungsflugs abgestürzt, teilte die Armeeführung in Kiew im Online-Netzwerk Facebook mit. Die Leichen der beiden Piloten seien am Absturzort etwa 200 Kilometer südwestlich von Kiew geborgen worden. Es seien Ermittlungen zur Unglücksursache eingeleitet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.