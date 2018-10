Karlsruhe (AFP) Durch eine giftige Substanz sind in einer Firma im baden-württembergischen Sternenfels am Dienstag zwölf Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei in Karlsruhe mitteilte, trat am Morgen aus einer Maschine vermutlich wegen eines technischen Defekts eine Flüssigkeit aus, die als Gefahrstoff eingestuft wird. Es handelte sich offenbar um Perchlorethen.

