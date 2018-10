Jerusalem (AFP) Eine vom Gazastreifen aus abgefeuerte Rakete hat am Mittwoch Schäden im Süden Israels angerichtet. Die Rakete sei am frühen Mittwochmorgen in der Stadt Beer Sheva eingeschlagen, erklärte die israelische Armee. "Wir werden israelische Zivilisten schützen", fügte die Armee hinzu - was auf eine militärische Reaktion schließen lässt.

