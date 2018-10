Berlin (AFP) Sicherheitsbehörden haben Medienberichten zufolge in einer mehr als ein Jahr andauernden Geheimoperation einen geplanten Anschlag der Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) in Deutschland vereitelt. Nach Angaben von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" sollten 2016 drei Teams von Attentätern nach Deutschland reisen, um einen verheerenden Anschlag womöglich auf ein Musikfestival zu verüben. Die Medien beriefen sich auf Angaben eines deutschen IS-Anhängers, mit dem sie gesprochen hatten.

