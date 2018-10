Würzburg (AFP) Ein Mann hat sich mutmaßlich über Monate hinweg mit vorgetäuschten Krankheiten in betrügerischer Absicht in Krankenhäusern im gesamten Bundesgebiet unterbringen lassen. Polizei und Justiz in Bayern ermitteln deshalb nach eigenen Angaben vom Mittwoch gegen den 40-Jährigen. Er gab sich demnach als Privatpatient aus und ließ sich umfangreich untersuchen, obwohl er nicht krankenversichert war. Die Kliniken wurden jeweils um mehrere tausend Euro geschädigt.

