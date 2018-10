Karlsruhe (AFP) Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen zu der Geiselnahme eines 55-jährigen Syrers im Kölner Hauptbahnhof übernommen. "Nach dem bisherigen Erkenntnisstand liegen zureichende Anhaltspunkte für einen radikalislamistischen Hintergrund der Tat vor", teilte die Behörde am Mittwoch in Karlsruhe mit. Unter anderem habe der Mann laut Zeugen gesagt, dass er Mitglied des Islamischen Staats (IS) sei. Ob sich der Verdacht erhärte, müssten die Ermittlungen zeigen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.