Sankt Augustin (AFP) Ein 16-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen hat sich das Auto seines Vaters für eine heimliche nächtliche Spritztour in die Niederlande "geborgt". Eine Streife der Bundespolizei stoppte den jungen Mann allerdings in Herzogenrath bei Aachen kurz nach der Rückkehr nach Deutschland, wie die Beamten am Mittwoch in Sankt Augustin mitteilten.

