Wien (AFP) In Wien ist eine Debatte über einen zu Ehren von Adolf Hitler errichteten Balkon am Rathaus entbrannt. Eine Bürgerinitiative fordert jetzt den Abriss des Balkons, der nachträglich an das Rathaus der österreichischen Hauptstadt angebaut worden war. Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler sprach sich dagegen am Mittwoch dafür aus, künftig beispielsweise mit einer Gedenktafel auf die Geschichte des Bauwerks hinzuweisen.

