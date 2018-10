Karlsruhe (AFP) Eine 46-jährige Deutsche ist am Mittwoch unter dem Verdacht der Mitgliedschaft in der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) am Flughafen Köln/Bonn festgenommen worden. Die Frau soll sich nach Angaben der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe im Jahr 2015 mit einem IS-Kämpfer aus Syrien verheiratet haben, um die Miliz zu unterstützen. Gemeinsam mit ihrem Mann ging sie nach Syrien.

