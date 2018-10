Athen (AFP) In Griechenland hat Außenminister Nikos Kotzias nach einem Streit im Kabinett am Mittwoch seinen Rücktritt erklärt. Wie das Büro von Regierungschef Alexis Tsipras in Athen mitteilte, akzeptierte dieser den Rücktritt seines Außenministers. Tsipras werde den Posten vorerst selbst übernehmen.

