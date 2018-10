Berlin (AFP) Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte will im Streit mit der EU um die geplante Neuverschuldung nicht einlenken. Er sehe "keinen Spielraum" für Änderungen am Haushaltsentwurf seiner Regierung, sagte Conte beim EU-Gipfel am Mittwochabend in Brüssel. Italien werde auf die Kritik der EU-Kommission antworten und hoffe dabei auf einen "konstruktiven Dialog". Das Budget ziele auf eine "Trendwende" in Italiens Haushaltspolitik ab: Diese setze auf "Wachstum im Interesse des Landes", sagte Conte.

