Berlin (AFP) Der französische Präsident Emmanuel Macron hat weitere Anstrengungen in den Brexit-Verhandlungen zwischen Brüssel und London angemahnt. Die Verhandlungspartner seien "nicht weit" von einer Einigung entfernt, es seien aber noch "weitere Fortschritte nötig", sagte Macron am Mittwochabend zum Auftakt des EU-Gipfels in Brüssel. "Nun ist es an der Zeit, diese abschließende Einigung zu finden."

