Brüssel (AFP) Vor dem EU-Gipfel hat die britische Premierministerin Theresa May erste Gespräche in Brüssel zu den festgefahrenen Brexit-Verhandlungen geführt. May traf am Mittwochnachmittag als erstes EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Später sollte die Regierungschefin auch mit Gipfelorganisator und EU-Ratspräsident Donald Tusk zusammengekommen. Tusk hatte von May am Dienstag "konkrete Vorschläge" gefordert, um die wegen der Nordirland-Frage blockierten Brexit-Gespräche "aus der Sackgasse" zu führen.

