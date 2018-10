Brüssel (AFP) Trotz der festgefahrenen Brexit-Verhandlungen hält die britische Premierministerin Theresa May ein Abkommen mit der EU über den Austritt ihres Landes immer noch für möglich. "Ich glaube, dass ein Abkommen machbar ist", sagte May am Mittwochabend zum Auftakt des EU-Gipfels in Brüssel. "Jetzt ist die Zeit gekommen, es geschehen zu lassen." Für einen Erfolg sei in den "kommenden Tagen und Wochen" aber "intensives Arbeiten" nötig.

