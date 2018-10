Berlin (AFP) Die britische Premierministerin Theresa May hat ihren Kollegen aus den anderen 27 EU-Ländern beim Brüsseler Gipfel keine neuen Vorschläge zur Belebung der festgefahrenen Brexit-Verhandlungen unterbreitet. May habe in ihre Ausführungen am Mittwochabend auf dem Gipfel "nichts substanziell Neues" vorgeschlagen, sagte EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani. Positiv hob Tajani hervor, dass May ihr starkes Interesse an einer Einigung mit Brüssel in den Brexit-Verhandlungen deutlich gemacht habe.

