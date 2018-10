Brüssel (AFP) Die britische Premierministerin Theresa May hat die EU in den Brexit-Verhandlungen aufgefordert, in einer gemeinsamen Anstrengung die Frage der künftigen Grenze zwischen Irland und Nordirland zu lösen. Beide Seiten hätten bereits gezeigt, dass sie "zusammen schwierige Vereinbarungen erzielen können", sagte May nach Angaben aus britischen Regierungskreisen am Mittwochabend vor den anderen Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel in Brüssel. Sie zeigte sich demnach zuversichtlich, dass es in den Brexit-Verhandlungen "ein gutes Ergebnis" geben werde.

