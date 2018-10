Srinagar (AFP) Im indischen Teil der Kaschmir-Region sind bei einem Feuergefecht mindestens vier Menschen getötet worden, darunter ein Polizist. Sie starben am Mittwoch bei einer Schießerei in der Nähe des muslimischen Khanqah-e-Moula-Heiligtums in der Stadt Srinagar, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin kam es zu heftigen Protesten gegen die indischen Sicherheitskräfte, die mit Steinen beworfen wurden. Die Polizei ging mit Tränengas gegen die anti-indischen Demonstranten vor.

