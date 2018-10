Moskau (AFP) Bei einer Explosion in einer Schule auf der Krim sind mindestens zehn Menschen getötet worden. Rund 50 weitere Menschen wurden am Mittwoch bei der Explosion in der technischen Schule der Hafenstadt Kertsch verletzt, wie die russische Nachrichtenagentur Tass unter Verweis auf die Anti-Terror-Behörde auf der Schwarzmeer-Halbinsel meldete. Demnach hatte "ein nicht identifizierter Sprengsatz" die Explosion ausgelöst.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.