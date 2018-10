Berlin (AFP) Die sommerlichen Tage Mitte Oktober sind ein neuer Wärmerekord. "Eine solch extrem warme Witterung wie in den letzten Tagen gab es in Deutschland noch nie seit Beginn regelmäßiger Wetteraufzeichnungen vor über 130 Jahren", erklärte der Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD), Andreas Friedrich, am Mittwoch in Offenbach. Niemals zuvor habe es "so spät im Jahr eine solch lange Serie von aufeinander folgenden Sommertagen" gegeben.

