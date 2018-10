Oslo (AFP) Norwegen hat sich am Mittwoch offiziell bei den Frauen entschuldigt, die während der deutschen Besatzung Beziehungen zu Wehrmachtsoldaten eingingen und mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs Ziel von Repressalien waren. Die norwegische Ministerpräsidentin Erna Solberg sagte am Mittwoch bei einer Veranstaltung zur Annahme der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vor 70 Jahren, in der Zeit nach der Befreiung seien zahlreiche Frauen und Mädchen "unwürdig behandelt" worden.

