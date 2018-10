Lahore (AFP) In Pakistan ist der verurteilte Mörder eines sechs Jahre alten Mädchens hingerichtet worden. Die Todesstrafe gegen den 24-Jährigen wurde am Mittwoch im Zentralgefängnis der östlichen Stadt Lahore ausgeführt, wie ein Sprecher der Haftanstalt der Nachrichtenagentur AFP sagte. Der Mann war wegen der Vergewaltigung und Ermordung der sechs Jahren alten Zainab im Januar in Kasur vierfach zum Tode verurteilt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.