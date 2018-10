Paris (AFP) US-Forscher haben eine besonders glitschige Latex-Gleitschicht für Kondome entwickelt, die einer Studie zufolge den Einsatz von Präservativen steigern könnte. Die Kondome mit einer speziell behandelten Membran bleiben glitschig und flutschig beim Kontakt mit Körperflüssigkeiten, wie die Forscher am Mittwoch in der Zeitschrift "Royal Society Open Science" berichteten. Anders als bei wasser- oder ölbasierten Gleitmitteln auf herkömmlichen Kondomen halte das "schlüpfrige Gefühl" fast unbegrenzt an.

