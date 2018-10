Teheran (AFP) Knapp einen Monat nach dem Anschlag auf eine Militärparade im iranischen Ahwas ist nach Angaben aus Teheran der Drahtzieher im Irak getötet worden. Die iranischen Revolutionsgarden teilten am Mittwoch mit, die "Widerstandskräfte" hätten am Dienstagmorgen bei einem Einsatz in der irakischen Provinz Dijalah Abu Sahi und "vier weitere Terroristen" getötet. Demnach war Abu Sahi der Drahtzieher des Anschlags in der südiranischen Stadt Ahwas, bei dem Ende September 24 Menschen getötet worden waren.

