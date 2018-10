Berlin (AFP) Nach Deutschland Geflüchtete belastet es schwer, wenn ihre Familienangehörigen im Ausland leben: Die Betroffenen sind deutlich unzufriedener mit ihrer Situation als andere in Deutschland lebende Flüchtlinge, wie eine der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch vorliegende Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) und der Hertie School of Governance ergab.

