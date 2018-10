Washington (AFP) Die US-Notenbank Fed will an ihrer Politik der schrittweisen Erhöhung der Leitzinsen festhalten. Weitere Anhebung seien "sehr wahrscheinlich", hieß es in am Mittwoch veröffentlichten Protokollen eines Fed-Treffens Ende September. Die Währungshüter verwiesen auf das robuste Wachstum der US-Wirtschaft.

