Genf (AFP) Die USA haben laut einem Bericht des Weltwirtschaftsforums die wettbewerbsfähigste Wirtschaft der Welt. Deutschland kommt in dem am Mittwoch veröffentlichten Ranking auf den dritten Platz. An zweiter Stelle steht in diesem Jahr Singapur, die Schweiz landet auf dem vierten Platz.

